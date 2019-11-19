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Google’ın oyun platformu hizmete girdi, oyuncular gecikmeden şikayetçi

19 Kasım 2019
Destiny 2 Stadia'da yer alacak oyunlar arasında

Google’ın yeni video oyun platformu Stadia, bugün itibarıyla 14 ülkede hizmete girdi. Şirketin Mart ayında tanıtımını yaptığı ve bulut teknolojisiyle çalışan yeni oyun platformu Stadia, Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarında satışa çıktı.

Yeni video oyun platformu, oyunseverlere herhangi bir bilgisayar ya da oyun konsolu donanımına ihtiyaç duymadan oyun oynamalarını sağlamayı vadediyor.

Sistem, Netflix gibi internet üzerinden dizi-film izleme platformları gibi çalışıyor.

Ancak sistem devreye girer girmez eleştirildi.

Sistem üzerinden oyun oynayan kişiler, verdikleri komutların hayata geçmesi sırasında gecikmelerin yaşandığını söyledi.

Sosyal medyaya videolarını yükleyen oyuncular, tuşa basmaları ya da komut vermelerinin ardından oyunda süre kaybının yaşandığını ifade etti.

Forbes dergisi için oyun yazıları yazan Paul Tassi, Twitter’a yüklediği videosunda komutu ve komutun hayata geçmesi arasında süre farkı olduğunu kaydetti.



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