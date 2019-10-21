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Google’dan iPhone hatası

21 Ekim 2019

Teknoloji devi Google, iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir açık ile gündemde.

Kullanıcıların görsel ve videolarını saklamalarına imkan tanıyan Google Fotoğraflar, iPhone modellerindeki hatası ile gündemde.  Geçtiğimiz günlerde Pixel ailesinin yeni üyesini tanıtan Google, kullanıcılarına orijinal kalite eşliğinde ücretsiz yedekleme imkanı sunmadı.

Ancak sistemde yer alan bir açık nedeniyle Google Pixel kullanıcılarına sunulmayan bu özelliğin iPhone kullanıcıları tarafından ücretsiz kullanılabildiği ortaya çıktı.

iPhone cihazlarının bu hatadan HEIC formatı sayesinde yararlandığı belirtiliyor. Bu format, Google’ın JPEG formatından daha az yer kaplıyor.

iPhone kullanıcıları, bu hata sayesinde Google Fotoğraflar’a herhangi bir ücret ödemiyor ve fotoğraflarını orijinal boyutlarında saklayabiliyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Google kısa sürede hayata geçirilecek güncelleme ile bu hatanın ortadan kaldırılacağını duyurdu.

 

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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