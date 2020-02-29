Google, Facebook ve Twitter’dan Pakistan’a tehdit

Teknoloji devleri Google, Facebook ve Twitter, Pakistan’ın yeni yasasına tepki göstermek için Pakistan başbakanına bir mektup gönderdi. Mektupta üç şirketin de Pakistan’daki hizmetlerini durdurabileceğini gösteren ifade yer aldı.

Pakistan, geçtiğimiz günlerde internete çok önemli kısıtlamalar ve sansür getiren yeni bir yasayı onayladı. Bu yasa sayesinde birçok teknoloji devi, hükümet ve yetkililer tarafından istendiği takdirde kendi platformlarında bulunan birçok içeriği kaldırmak zorunda kalacak.

Pakistan tarafından onaylanan bu sıkı yasa, Facebook, Google ve Twitter gibi devleri de etkiledi. Teknoloji devlerinden Pakistan’ın yeni yasasına tepki de gecikmedi. Facebook, Google ve Twitter, birlikte hareket ederek Pakistan’dan yeni yasayı feshetmesini talep etti.

Google, Twitter ve Facebook’tan Pakistan başbakanına mektup:

Pakistan Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan yeni yasaya göre sosyal medya platformları, yetkililer tarafından sakıncalı olarak gösterilen herhangi bir içeriği 24 saat içerisinde kaldırmak zorunda. Bununla birlikte platformların da bazı önlemler alması gerekiyor.

Yasaya göre sosyal medya platformları, terörizm, nefret söylemi, sahte haber, aşırılık ve kışkırtıcı içeriklerin canlı olarak yayınlanmasını engellemek için yeni araçlar geliştirmek zorunda. Bununla birlikte yeni yasa, Pakistan hükümetine herhangi bir platformu engelleme ve eğer yasalara karşı gelinirse 6,9 milyon dolarlık ceza kesebilme imkanı da sağladı.

Asya İnternet Koalisyonu’nun (AIC) bir parçası olan Facebook, Google ve Twitter, Pakistan’ın bu sert yasasına karşı savunmada bulundu. Üç teknoloji devi birleşerek Pakistan Başbakanı Imran Khan’a mektup yolladı. Yollanan mektupta “Şu anda yazılan kurallar AIC üyelerinin hizmetlerini Pakistanlı kullanıcılar ve işletmeler için mevcut hale getirmesini oldukça zor hale getirecektir” ifadesine yer verildi.

Yani Google, Twitter ve Facebook, yeni yasaya tepki olarak hizmetlerini Pakistan’da daha fazla devam ettiremeyecekleri savunmasında bulundu. Eğer teknoloji devlerinin tehdidi işe yaramaz ve Pakistan yasada değişikliğe gitmezse, 70 milyon Pakistanlı Facebook, Google, Twitter ve muhtemelen birkaç teknoloji devinin daha hizmetinden mahrum olacak.