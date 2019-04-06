Google bir uygulamanın daha fişini çekti

İnternet devi Google’ın 2009’da kurduğu link kısaltma uygulaması Goo.gl: dün kullanımdan kaldırılmıştı. Google bugün bir uygulamasının daha fişini çekti.

Google Plus bugün resmen kapatıldı. Profil hesabına girmeye çalışan kullanıcıların karşısına uyarı mesajı çıkarken, mesajda ‘Google Plus markalar ve son kullanıcılar için artık aktif değil’ notu düşüldü.

İşte Google’ın dijital mezarlığa terk etmeye hazırlandığı ürünler…

Google Plus ile birlikte Gmail Inbox da yolun sonuna geldi. Henüz resmen duyurulmasa da Gmail Inbox uygulamasını önümüzdeki günlerden itibaren kullanamayacak.

2014’te sadece davetiye yoluyla kullanılabilen bir hizmet olarak açılan Inbox, epostalarınıza daha etkileşimli ve akıllı bir yolla ulaşmanızı sağlıyordu. Bundles işlevi, benzer konudaki epostaları bir araya getiriyordu.

Bunun yanında epostaları beklemeye almanız ve akıllı cevaplar vermeniz mümkündü. Inbox, şu an Gmail’in kullandığı beyaz tasarımı da kullanıyordu.

Inbox, Google’ın şu sıralar kapatmaya hazırlandığı tek hizmet değil. Firma, sorunlu sosyal platformu Google+’ı da 2 Nisan’da kapatacak

Grup sohbetlerine imkan sağlayan Google Spaces’ın ömrü ile 1 yıl olmuştu (2016-2017)