Gönyeli’den önemli bir proje: Kent park

Gönyeli Belediyesi “Yüksek Yaşam Standartlı Kent” vizyonu çerçevesinde yeni projesini açıkladı. “Gönyeli Kent Park” 43 bin 500 metre kare alan üzerinde tasarlandı ve Gönyeli İlkokulu’nun batısında yer alacak.

Gönyeli’ye yeni bir yaşam alanı sunacak GÖNYELİ KENT PARK’ın tanıtım toplantısı “Gönyeli’ye Çok Yakışacak” başlığı ve görkemli sunumla yapıldı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Gönyeli’deki çağdaş kentsel dönüşüm pek çok kentimize örnek olacak bir başarı öyküsüdür, Gönyeli Kent Park hem kentimiz hem ülkemiz için bir nefes borusu olacaktır.” dedi.

Benli, “Tümüyle öz kaynaklarımızla yapılacak Gönyeli Kent Park, Gönyeli’de yaşayan herkesin vergileri ile geleceğe bir yatırım olarak kentimizin sembollerinden olacaktır” şeklinde konuştu.

Gönyeli Kent Parkı’nın 10,6 milyon maliyetle tamamlanması ve NİSAN 2022 ’de hizmete girmesi hedefleniyor.

Gönyeli’deki Concorde Tower Otel’de yer alan basın toplantısına, Gönyeli Belediyesi’nin davetlisi olarak ülkede bulunan, onur konukları Türkiye Cumhuriyeti Ticaret ve Gümrük eski Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili sayın Bülent Tüfenkci ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı Selahattin Gürkan da katıldı.

Gönyeli Kent Park Projesi hakkında Belediye Müdürü Ferruh Dülgeroğlu’nun yaptığı sunumun ardından, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli bir konuşma yaptı. Lansmanın onur konuklarına hatıra plaketleri verildi.





“Öz kaynak yatırımı”

Gönyeli Kent Park, ‘Yüksek Yaşam Standartlı Kent’ hedefinin en önemli adımlarından biri olarak tanımlanırken, Gönyeli Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla yapılacağı da açıklandı.

Gönyeli Kent Park, 43.500 metrekare bir alan üzerinde tasarlandı. Gönyeli İlkokulu’nun batısında yer alacak Gönyeli Kent Park projesi 3 bölümden oluşuyor.

Buna göre birinci bölümde giriş alanı ile birlikte AMFİ TİYATRO, ıslak kuru fıskiyeler, oturma grubu ve çocuk oyun alanı yer alacak.

İkinci bölüm özellikle genç ve ergenler için kaykay, bisiklet parkuru ve açık hava spor aletlerinden oluşacak.

Üçüncü bölümde ise ormanlık alan içerisine yayılmış bisiklet ve yürüyüş yolu ile kafeler yer alacak.





“600 kişi kapasiteli amfi Tiyatro”





Kent park içerisinde tasarlanan amfi tiyatro, performanslarını veya sahne sanatlarını icra etmek isteyen profesyonel ve amatör tüm sanatçılara açık olacak.

2000 metrekarelik alana yayılan gençlik parkuru ise Gönyeli Kent Park’ta gençlere özel alternatifler sunuyor. Uluslararası standartlarda düzenlenen parkurda kaykay ve bisiklet sporları yapılabilecek. Ayrıca park içerisinde 450 metrekarelik açık hava jimnastik alanında tüm herkese yürüyüş sonrasın sağlıklı yaşam için spor imkanı sunulacak.



Gönyeli Kent Park’ta çocuklar da unutulmadı. Özellikle çocuklu ailelerin güvenli, çağdaş ve eğlenceli zaman geçirmesi için 250 metrekarelik çocuk oyun grubu özel olarak tasarlanacak.



Ormanlık alanda yürüyüş ve bisiklet yolu

Tüm diğer aktivite alanlarını birbirine bağlayan 1760 metrekarelik mermer yol özel olarak tasarlandı. Ayrıca, üst kapalı geçitle 80 metrekarelik kapalı bir alanla düzenlendi.

Kent parkta 70 araçlık otopark, telefon şarj özelliği gibi yeni teknolojiye uyumlu çok fonksiyonlu ve ortopedik oturma grupları da yer alacak.

Gönyeli Kent Parkın üçüncü bölümünde ormanlık alan içerisine yayılmış 900 metrelik uzunluğu ile yürüyüş, bisiklet ve koşu gibi aktivitelerin yer alabileceği alan öne çıkıyor.

Doğa ve yeşil dostu

Gönyeli Kent Park’ta 1036 orman ağacına ek olarak 34 Cercis Siliquastrum, 115 FİCUS, 400 Mytrus, 45 Jacaranda, 100 Alternanthera, 35 Robinia ve 200 SCHİNUS MOLLES türü yer alacağı açıklandı.

Toplamda 337 farklı ağaç, 730 çalı türü, 2000 mevsim çiçeği ve 8000 metrekare çim alan yer alacak.

Gönyeli Kent Parkı’nın 10,6 milyon maliyetle tamamlanması ve NİSAN 2022 ’de hizmete girmesi hedefleniyor.

Gönyeli Kent Park’ın tanıtımı Gönyeli’deki sivil toplum örgütü temsilcileri, kentin öncüleri yanı sıra ayrıca protokole de tanıtılacak.

Benli: Gönyeli Kent Park, yüksek yaşam

standartlı kent vizyonumuzla örtüşecek

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Gönyeli’deki çağdaş kentsel dönüşüm pek çok kentimize örnek olacak bir başarı öyküsüdür, Gönyeli Kent Park hem kentimiz hem ülkemiz için bir nefes borusu olacaktır.” dedi.

Benli, “Tümüyle öz kaynaklarımızla yapılacak Gönyeli Kent Park, Gönyeli’de yaşayan herkesin vergileri ile geleceğe bir yatırım olarak kentimizin sembollerinden olacaktır” şeklinde konuştu.

Gönyeli’yi tüm alt yapısı projelendirilmiş tek kent haline getirdiklerini anlatan Benli, makyaj değil dönüşüm için çalıştıklarını, söz değil hizmet üreterek ilerlediklerini belirtti.

“Tüm bu gelişim sürecinde güçlü belediyeciliğin önemine inandık, savurganlıktan uzak durduk, gereksiz istihdama hiç yeltenmedik baskılara göğüs gerdik; halkımızın kaynaklarına sahip çıktık, ilkelerimizi koruduk, standart ve kaliteyi her koşulda gözettik” diyen Ahmet Yalçın Benli, “Yüksek Yaşam Standartlı Kent” vizyonuna böyle ulaştıklarını anlattı.

Gönyeli’nin “sürdürülebilir belediyeciliğin” sembolü konumunda olduğunu ifade eden Benli, “Şimdi daha ileriye bakıyoruz, bütçemizin ve kaynaklarımızın yarattığı yeni fırsatlar için hizmet kalitesini artırmaya, çevreye yönelik yatırımlara ve insanımıza yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya yoğunlaştık” diye konutu.

Benli sözlerini şöyle sürdürdü:

Tüm gelişmiş ve ileri ülkeler KENT PARKLARI ile dikkat çekerler.

“Gönyeli Kent Park” da bu anlamda özel ve önemli bir örnek yaratacaktır.

Gönyeli’de yaşayan herkesin, evinden, yürüme mesafesinde bir çocuk parkı ya da bahçeye sahip olmasını istemiştik. Bu anlamda 45 park yaptık.

GÖNYELİ KENT PARK ise çok başka bir proje olarak tasarlandı. Gönyeli ve ülkemizin sembol çevre projelerinden biri olacak. Yürüyüş yolları, gençlik alanları, amfi tiyatrosu, bitki örtüsü, 7’den 77’ye herkes için yeni bir yaşam alanı kurulacak. Gönyeli Kent Park, yüksek yaşam standartlı kent vizyonumuzla örtüşecek. Bir hayalimiz daha gerçek olacak.”

Dünya kentleriyle yarışmak gibi hayalleri olduğunu belirten Ahmet Yalçın Benli, “Geçmişte hayal ettiklerimiz adım adım gerçeğe dönüşmüştür, bugün yeni hayallerimiz Kıbrıs adasının öncü kenti olmaktır.”

Güçlü bir belediyenin bütçesi ve teşkilat yapısı ile öne çıktığını belirten Benli, mevzuat ve uygulamanın da önemini vurguladı.

“Gönyeli’de kural ve adaleti öne aldık” diyen Ahmet Benli, yeni hedeflerinin hizmet kalitesini artırmak, özellikle çevreye ve insana yatırımı yükseltmek olduğunu sözlerine ekledi.