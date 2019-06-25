Gönyeli’deki silahlı kavga olayıyla ilgili 2 kişi aranıyor

Gönyeli’de dün akşam iki grup arasında çıkan silahlı kavga olayıyla ilgili 2 kişinin arandığı bildirildi.

Dün saat 20:00 sıralarında Yenikent Gönyeli’de çıkan kavgada ağır yaralanan kişinin tedavisinin ardından taburcu olduğu ve olayla ilgili B.D.(E-32), B.İ. (E-27) ve S.T.(E-27)’nin tutuklanıp, B.A.(E-26) ve M.Y.(E-25)’nin ise arandığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

24.06.2019 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Yenikent Gönyeli’de Lider Sokak içerisinde, B.D.(E-32), B.İ. (E-27) ve S.T.(E-27) bir taraf, B.A.(E-26) ve M.Y.(E-25) diğer taraf olmak üzere aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sırasında tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları sopalarla birbirlerine vurmak sureti kavga ettikleri sırada, B.A. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile B.D’nin üzerine iki el ateş edip adı edileni sağ bacak kısmından vurmak suretiyle ağır şekilde yaralamıştır.

Olayda yaralanan B.D. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. B.D.(E-32), B.İ. (E-27) ve S.T.(E-27) tutuklanmış olup, B.A.(E-26) ve M.Y.(E-25) ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.