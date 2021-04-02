Gönyeli’de kaza yapan sürücü alkollü çıktı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 16.40 sıralarında Gönyeli Boğaz Anayolu 1-2 Km arasında Gönyeli istikametine doğru 425 mg alkollü içki tesiri altinda seyreden Liudmila ŞEREMET(K-32) yönetimindeki NR 263 plakalı araç ile dikkatsizce sağa meyili viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla atarak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün tedavisi LDH’de halen devam ediyor. Soruşturma devam etmektedir.