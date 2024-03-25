Gönyeli'de kadına şiddet; Darp zanlısı 3 gün tutuklu kalacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 25, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Gönyeli’de kadına şiddet; Darp zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
kadına şiddet

Tartıştığı eşini darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan N.B.B ciddi darp suçundan dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cansel Mimar zanlıyla ilgili olguları aktardı. Polis, 24 Mart 2024 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Gönyeli’de sakin N.B.B  ikametgahlarının yatak odası içerisinde kendisini komşusundan kıskandığı gerekçesiyle birlikte eşi G.B.’nin sol yanağına sağ eli ile 3 kez tokat vurduktan sonra yine sağ eliyle saçlarını çekip sağ ayağına tekne vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini kaydetti. Polis, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.


 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

(Kamalı Haber)

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:kadına şiddet
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar