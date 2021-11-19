Gönyeli’de Isaac 2 maç cezalı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu Çarşamba günü yaptığı toplantıda geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda kart gören veya hakem tarafından cezalandırılanların raporlarını inceledi ve karar aldı.

AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 maç:

Hüseyin Sadıklar (Yenicami AK)

Arda Ünalan (Binatlı YSK)

Salih Can Gül (Doğan Türk Birliği)

Arda Aşina (Küçük Kaymaklı TSK)

Onur Özbingül (Esentepe KKSK)

Özcan Altunterim (Yalova SK)

Burak Alsan (Miracle Değirmenlik SK)

Halil Kutlu Menevli (Mormenekşe GBSK)

2 Maç

Isaac Owusu (Gönyeli SK)

Burak Okur (Mormenekşe GBSK)

3 Maç

Ömer Faruk Çamlıca (Miracle Değirmenlik SK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

1 maç:

Ulus Nasıroğlu (Yenicami AK)

Ahmet Köseoğlu (Yeniboğaziçi DSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Yasin Açıkel (Yenicami AK)

Hascan Kırmaz (Yenicami AK)

Emir Dolu (L. Gençler Birliği SK)

Levent Akçagil (Görneç KSK)

Mustafa Özbek (Görneç KSK)

Berkem Korbay (Binatlı YSK)

Mustafa Zorba (Maraş GSK)

Eyüp Öztep (Merit Alsancak Yeşilova SK)

Burak Gökkaya (Cihangir GSK)

Süleyman Kuşi (Mesarya SK)

Can Babahan (Miracle Değirmenlik SK)

Umutcan Tuna (Çetinkaya TSK)