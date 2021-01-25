Gönyeli’de çarpışma: 1 yaralı

Gönyeli’de bir motosikletli ve araç çarpıştı. Bu akşam saat 21.50 sıralarında gerçekleşen kazada RV 351 plakalı motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki Ali Aslan yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın paylaşımı:

Bugün saat 21.50 sıralarında, Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde, Ali Aslan (E-21) yönetimindeki RV 351 plakalı motosiklet ile Gönyeli istikametine doğru seyrettiği sırada önünde seyreden araçları sağdan geçtiği sırada, o esnada aynı istikamete doğru seyreden ve gidişe göre yolun sağında bulunan Yeşilyurt Sokağa dönüşe geçen Mert Taşkın (E-49) yönetimindeki NU 808 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.