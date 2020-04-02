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Gönyeli’de 4 farklı program yürütüyor

2 Nisan 2020

Gönyeli Belediyesi koronavirüsten korunma tedbirleri çerçevesinde önlemlerini artırdı. Kamuya açık hizmet veren alanlarda Kovid-19 Koruma Programı’nı kapsamlı olarak yürürlüğe koyan Gönyeli Belediyesi, genişletilmiş uzman kadrosuyla tüm işletmelere altyapı desteğini de güçlendirdi.

Gönyeli Belediyesi, kendi sınırları içerisinde bulunan market, eczane, banka, ATM, benzin istasyonu ve kasaplara 71 el dezenfektan cihazı ve ayak dezenfekte paspası tedarik etti.

Eğitim verildi

Gönyeli Belediyesi tüm işletmelere uyulması gereken kuralları bildirdi, ayrıca, işletmeciler ve personeline uzmanlar yönetiminde eğitim verdi.

“Hijyen Standartları”nı etkin denetime alan Belediye ekipleri ayrıca alışveriş sırasında uyulması gerekli sosyal mesafe kuralları için de uyarı panolarını tüm iş yerlerine yerleştirdi.

“Evde kal, Güvende Kal, Sağlıklı Kal” diyen Gönyeli Belediyesi, bir yandan 65 yaş üzerine yönelik virüsten arındırılmış tedarik programıyla evlere hizmet sunarken, aynı zamanda, temel ihtiyaçlarını gideren yurttaşların hijyenini de en üst seviyede tutuyor.

‘Gerekli adımlar atılıyor’

Belediye ilk günden itibaren Kovid-19’la mücadeleyi çok yönlü tedbirlerle sürdürüyor, bu yöndeki oluşturduğu koordinasyon grubuyla her gün video konferans yaparak süreci takip ediyor, uzmanlarla birlikte hem ülkemizdeki hem dünyadaki gelişmeleri izleyerek, gerekli adımları atıyor.

4 faklı program

Belediye Korona virüsle ilgili 4 farklı programı yürürlüğe koydu ve uyguluyor.

Bu programlar bilgilendirme, hijyen standartları, 65 yaş üzerine tedarik ve gıda destek olarak öne çıkıyor.

Kamuya hizmet veren ve bulaş riskinin yüksek olduğu tüm noktalarda gerekli hijyen önlemlerini alan belediye, 65 yaş üzeri kişilerin de gıda, ilaç ve benzeri tüm ihtiyaçlarını tedarik ediyor. Bu program gıda hijyeni uzmanı grup sağlık ekibi tarafından yönetiliyor ve tüm tedarikler, hijyen laboratuvarından geçirilerek, özel ambalajlarda evlere ulaştırılıyor.



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