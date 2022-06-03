Gönyeli Yenikent Bahar Şenliği bu cumartesi!

Gönyeli Yenikent esnafı, Gönyeli Belediyesi işbirliği ile “Bahar Şenliği” düzenliyor. 4 Haziran 2022, Cumartesi günü yer alacak şenlikte, Gönyeli Belediye Bulvarı birbirinden ünlü markalarla birlikte, önemli sanatçıları da ağırlayacak. Erülkü Süpermarket sponsorluğunda gerçekleşecek Bahar Şenliği, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Ülkemizin en gözde alışveriş caddesi cumartesi günü adanın dört bir yanından binlerce insanımızı kucağını açacak. Her yıl yinelenen ve binlerce insanı ağırlayan Bahar Şenliği bu yıl da Belediye Bulvarı’nda yapılacak.

Yenikent’teki Belediye Bulvarı’nda kurulacak ana sahne ve bulvar boyunca çeşitli bölgelere yerleştirilecek çocuk oyunları, stantlar ve müzik yayınları ile sabah saat 10.00’da başlayacak şenlik, akşam saat 23.00’e kadar sürecek.

Özel indirimler var

Bu yılki Gönyeli Bahar Şenliği’nde her yıl olduğu gibi Yenikent esnafı sürpriz indirimlerle vatandaşların karşısına çıkacak. Vatandaşlar mağazalarda birçok üründe özel indirimler bulabilecek.

Burry Soprano geliyor

Bu yıl şenlikte özellikle gençlerin aşığı olduğu ünlü sanatçı Burry Soprano konseri de yer alacak. Konser akşam saat 21.00’de ana sahnede yer alacak. Öte yandan ülkemiz sanatçılarından RETRO ÇALGICILARI, efsane Dj COŞKUNER, Rap sanatçıları EGOIN ve BENKAR da etkinlikte sahne alacak.

Çocuklar da düşünüldü

Bahar Şenliği’nde çocuklar da unutulmadı. Şenlikte akşamüstü saat 16.30’da bisikletli Gönyeli halk sürüşü, saat 17.00’de uçurtma şenliği, saat 17.30’da Erbulut Jimnastik gösterisi ve gün boyu Radyo Juke canlı yayınları ile şenlik günü dolu dolu geçecek.

Şenliğe Erülkü Süpermarket ana sponsorluk yaparken, Cardplus çift taksitlerde + 3 Ekstra taksit imkanları ile kolay alışveriş sponsorluğu, Radyo Juke ve Kuzey Kıbrıs Web TV de Medya Sponsorluğunu üsleniyor.