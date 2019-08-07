Gönyeli hız kazandı

CHRISTIAN VE CHARLES’LA YOLA DEVAM: Yabancı futbolcular konusuna da değinen Bülent Aytaç, Okoli’nin ayrılması sonrasında Cristian ve Charles ile büyük bir olasılıkla devam edeceklerini belirtti. Bu iki oyuncunun yanına 1 yabancı alınması için çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi

ORTA SAHA VE FORVET ALACAĞIZ: Yerli futbolcuların transferlerinin devam edeceğini belirten Aytaç, Akova’dan Umut Göktaş, Derviş Özeralp ve Hasan Yaşınses ile anlaşmaya vardıklarını söyledi ve şu anda orta saha ve forvet için çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Süper Lig’in kırmızı-beyazlı ekiplerinden Gönyeli’de yeni sezon çalışmaları tam hız devam ediyor. Sezonu geç açmasına rağmen yoğun antrenmanlar sayesinde aradaki zaman ve güç farkını kapamaya başlayan Gönyeli’de Teknik Direktör Bülent Aytaç yeni sezondan çok umutlu olduğunu ifade etti. Yeni yönetim ile güçlü bir Gönyeli’nin geldiğini belirten Aytaç, vizyonların da örtüşmesi ile bu yola baş koydukları ve bu sezon iyi işler yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

“Hazırlık maçlarımıza başlıyoruz”

Yoğun geçen son tempolarına ilaveten artık hazırlık maçlarına da başlayacaklarını söyleyen Bülent Aytaç şöyle devam etti: “Çalışmalara geç başladık ancak yoğun tempo ile aradaki farkı kapatıyoruz. Takım olarak umutlu ve gayretliyiz. İlk hazırlık maçımızı 10 Ağustos Cumartesi günü Görneç’te Görneç ile yapacağız. Daha sonraki tüm maçlarımızı da deplasmanda oynayacağız. 17 Ağustos’da Lefke ile 21’inde ise Karşıyaka takımları ile maç oynayacağız”

“Kamp yerimiz Kartepe olacak”

Yurt içi çalışmalara ilaveten yurt dışı kamp planları olduğuna değinen tecrübeli teknik adam, 23-29 Ağustos tarihleri arasında İzmit Kartepe’de kamp yapacaklarını belirtti. Kamp döneminde hazırlık maçı yapmayı düşündüklerini söyleyen Aytaç, bunun için 1-2 takım ile görüşme halinde olduklarını açıkladı. Aytaç adaya dönüklerinde ise bu kez turnuvada boy göstereceklerini belirtti.

“Yabancıların durumu netleşmedi”

Yabancı futbolcular konusuna da değinen Bülent Aytaç, Okoli’nin ayrılması sonrasında Cristian ve Charles ile büyük bir olasılıkla devam edeceklerini belirtti. Aytaç şunları söyledi: “Ağustos ortasında Cristian ve Charles’ın gelmesini bekliyoruz. Futbolcularımızla irtibata geçtik. Olası bir aksi durumda yeni 3 isim ile yola devam edeceğiz. Ancak şu an Cristian ve Charles’a ilaveten 1 yabancı forvet için girişimlerimiz var.”

“Yerli transferlerimiz devam edecek”

Yabancı transferlere ilaveten yerli futbolcuların transferlerinin devam edeceğini belirten Aytaç son olarak şunları ifade etti: “Bazı yerli isimleri kadromuza katmaya devam edeceğiz. Akova’dan Umut Göktaş, Derviş Özeralp ve Hasan Yaşınses ile anlaşmaya varmıştık. Bu isimler şu an antrenmanlara çıkıyorlar. Defans bloğumuzu güçlendirdik. Şimdi orta saha, kanatlar ve forvete bakacağız. Amacımız en yararlı isimleri kadromuza dahil etmek.”