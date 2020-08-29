Kıbrıs

Gönyeli Çemberi asfaltlanıyor

29 Ağustos 2020
Gönyeli Çemberi

Gönyeli Belediyesi trafik yol güvenliği için Gönyeli Çemberi’nde asfaltlama çalışmaları yapacak.Gönyeli Çemberi ve Lefkoşa, Güzelyurt, Mağusa, Girne Yaklaşma Yolarının Asfaltlanması

İhalesi sonuçlandırılarak 30 Ağustos itibarı ile çalışmalar başlayacak.

İhaleyi alan Tarmac Asfalt Beton İnşaat Limited Şirketi’nin yürüteceği çalışma bir ay süreyle devam edecek.

30 Ağustos‘da başlayacak çalışmalar 29 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Toplamda 400 bin 365 Türk Lirası’na mal olacak projede Gönyeli Çemberi’nin iç kısmı ve yaklaşma yolları tamamen asfaltlanacak.

 

Belediyeden önemli uyarı

 

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada sürücülere önemli bir uyarı yapıldı. 1 ay boyunca sürecek çalışmalarda gece 19.30’dan sabah 07.00’ye kadar yol kontrollü olarak

trafiğe kapatılacak.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli yaptığı açıklamada söz konusu çalışmanın Karayolları Dairesi’nin sorumluluğunda olan bir yol üzerinde yapılacağını anımsattı, bunun

toplumsal fayda temelinde Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliği yapıldığını ve finansmanını Gönyeli Belediyesi’nin karşılayacağı belirtildi.

 

Benli, trafiği yönetilmesi adına Trafik Dairesi, polis ve belediyenin işbirliği ile projenin yürütüleceğini de belirtti. Benli, Her zaman işbirliğine açık olacağız, sorumluluk almaktan kaçmayacağız, önemli olan Gönyeli’nin ileriye taşınmasıdır diyerek sözlerini tamamladı.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Hava sıcaklığı hafta boyunca 38-41 derece dolaylarında olacak

Hava sıcaklığı hafta boyunca 38-41 derece dolaylarında olacak

28 Ağustos 2020
Photo of Nijerya hükümeti geçen sene Girne’de hayatını kaybeden Nijeryalı öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma açılmasını talep etti

Nijerya hükümeti geçen sene Girne’de hayatını kaybeden Nijeryalı öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma açılmasını talep etti

28 Ağustos 2020
Photo of Akıncı,Birleşik Krallık Kıbrıs Türk Öğrenci Federasyonu yetkililerini kabul etti

Akıncı,Birleşik Krallık Kıbrıs Türk Öğrenci Federasyonu yetkililerini kabul etti

28 Ağustos 2020
Photo of 6 aylık hamile kadın kazada bebeğini kaybetti

6 aylık hamile kadın kazada bebeğini kaybetti

28 Ağustos 2020
Photo of Rogers: Karantina uygulaması, halk sağlığını korumak için önemlidir

Rogers: Karantina uygulaması, halk sağlığını korumak için önemlidir

28 Ağustos 2020
Photo of Londra’dan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne yardım

Londra’dan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne yardım

28 Ağustos 2020
Photo of Denktaş: Öğrenci sayısı memnuniyet verici

Denktaş: Öğrenci sayısı memnuniyet verici

28 Ağustos 2020
Photo of  Sennaroğlu : Eko Günde halkı cezalandıranları şimdi siz cezalandırın

 Sennaroğlu : Eko Günde halkı cezalandıranları şimdi siz cezalandırın

28 Ağustos 2020
Photo of Erhürman: Önümüzdeki beş yıl riskli

Erhürman: Önümüzdeki beş yıl riskli

28 Ağustos 2020
Photo of İthal elma ve yerli babutsada limit üstü kalıntı

İthal elma ve yerli babutsada limit üstü kalıntı

28 Ağustos 2020
Başa dön tuşu
Kapalı