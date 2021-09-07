Gönyeli Belediyesi: Anıt mezar konusunda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız

Gönyeli belediyesi Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf R. Denktaş’ın Anıt Mezarı konusunda açıklama yaptı.

Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf R. Denktaş’ın Anıt Mezarı’nın düzenlenmesi görevi dönemin Maliye Bakanı, sayın Serdar Denktaş’ın talebi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Gönyeli Belediyesi’ne devredildiği söylenen açıklamada “Rauf R. Denktaş’ın Anıt Mezarı Projesi daha sonra Tatar Hükümeti’ne de sunulmuş ancak herhangi bir sonuç alınamamıştır. Gönyeli Belediyesi’nin bu yönde projesi tamamlanmıştır ve gerekli destek verilmesi halinde belediyemiz sorumluluk almaya hazırdır. ” denildi.

Açıklama şöyle:

Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf R. Denktaş’ın Anıt Mezarı’nın düzenlenmesi görevi dönemin Maliye Bakanı, sayın Serdar Denktaş’ın talebi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Gönyeli Belediyesi’ne devredilmiştir.

Rauf R. Denktaş’ın Anıt Mezarı ile ilgili proje belediyemiz tarafından hazırlanarak dönemin hükümetine ve aileye sunulmuştur. Projenin uygulanmasına yönelik protokol, ilgili hükümetin sonlanması ile ileri taşınamamıştır.

Rauf R. Denktaş’ın Anıt Mezarı Projesi daha sonra Tatar Hükümeti’ne de sunulmuş ancak herhangi bir sonuç alınamamıştır. Gönyeli Belediyesi’nin bu yönde projesi tamamlanmıştır ve gerekli destek verilmesi halinde belediyemiz sorumluluk almaya hazırdır.

Rauf R. Denktaş gibi topluma mal olmuş değerlerin isminin siyasi malzeme ya da istismar yapılmadan, hak ettiği değeri bulması temennimizdir. Anıt Mezar’la ilgili verilecek kararda Gönyeli Belediyesi kendi üzerine düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırdır.

Saygılarımızla

Kamuoyuna Duyururuz

Gönyeli Belediyesi