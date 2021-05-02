Gönyeli Belediyesi 3 Mayıs-10 Ağustos tarihleri arasında kapsamlı temizlik çalışması yapacağını duyurdu

Gönyeli Belediyesi, 3 Mayıs-10 Ağustos tarihleri arasında merkezden en uzak ara sokaklara kadar kapsamlı temizlik çalışması yapılacağını duyurdu.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, pandemi sürecinde hijyen ve temizliğin çok daha önem kazandığını söyleyerek, her yıl olduğu gibi kenti kapsamlı bir bakımdan geçireceklerini, tam bir seferberlik anlayışı içerisinde ülkenin en temiz kenti özelliklerini koruyacaklarını belirtti.

“Temiz Yönetim, Temiz Kent ilkemiz hiçbir zaman değişmemiştir” diyen Benli, tüm yurttaşlardan özellikle pandemi döneminde temizliğin korunması yönünde iş birliği istedi.

Başkan Ahmet Benli, “Gönyeli’nin yüksek standartlarına sahip çıkalım, kaçak yapılaşmaya sırt dönelim, belediyemizi uyaralım, yaşam kalitemizi koruyalım” dedi.

Salgın sürecine yönelik iyi bir organizasyon yürüttüklerini de kaydeden Benli, Dünya Sağlık Örgütü ve yerel otoritelerin belirlediği standartlarda hem denetimleri hem de eğitim çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Tabipler Birliği uzmanları yanı sıra bölgedeki hastane yöneticileri ile de toplantılar yaparak, en az riskle insanlara ulaşarak, gereğini yaptıklarını söyleyen Benli, “Hızlı antijen testleri de haftanın üç günü hizmete koyduk. Denetimlerimiz yanı sıra temizlik ve kapsamlı bakım kampanyamızı da bu hassasiyetle sürdüreceğiz. Gönyeli’deki insanımız lütfen her zaman tedbirli olsun, bir ihtiyacı olduğu zaman belediyesine başvurmayı ihmal etmesin. Bizler, hizmet için varız” diye konuştu.

Belediyeye bağlı bölgenin yüzde 40’ının bakımı Gönyeli Belediyesi’nin kendi temizlik ekipleri; geriye kalanı ise çıkılan ihale sonucunda Hassa Temizlik şirketi ile Osman&Ahmet Dozer işletmeleri tarafından yapılacak.