DP Merkez Kadın Örgütü’nden “Dayanışma Güçlendirir” etkinliği

Demokrat Parti Merkez Kadın Örgütü, Ramazan Ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Dayanışma güçlendirir” etkinliği Lefkoşa ve Gazimağusa ilçelerinde yapıldı.

DP’den verilen bilgiye göre, etkinlik çerçevesinde vatandaşlarla buluşan DP Merkez Kadın Örgütü, baklava ve lokma dağıtımı yaptı.

Bugüne kadar 850 haneye ulaşan DP Merkez Kadın Örgütü, birliğin, beraberliğin, yardımseverliğin ve hoşgörünün ayı olan Ramazan Ayı boyunca dağıtımın diğer ilçelerde de devam edeceğini, her daim halkın yanında olmak için çalıştıklarını, kadınlar olarak ellerinden gelenin fazlasını yapmak istediklerini açıkladı.