Gönüllerin Şehri Konya’da Gezilmesi Gereken Yerler

Konya ili Selçuklu Devletinin başkentliğini yapmış tarihi bir şehirdir. Konya şehir merkezi coğrafi olarak düz bir şekle sahiptir. Bu sayede şehrin yapısı bisiklet ve benzeri araçların kullanımı için çok elverişlidir ve şehirde çok fazla bisiklet yolu bulunur.

Konya ili kurak bir iklime sahip olmasına rağmen şehir merkezinde çok sayıda park ve yeşil alan bulunmaktadır. Konya’ya geldiyseniz mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerleri sizin için derledik.

Mevlâna Müzesi

Mevlâna Celaleddin Rumi 13’üncü yüzyılda yaşamış olan ünlü bir İslam düşünürüdür. Mevlâna “Gel ne olursan ol gene gel” anlayışı ile herkesi kucaklayıcı bir fikir akımı geliştirmiştir. Günümüze ulaşan Mesnevi adında bir eseri vardır. Mevlâna Celaleddin Rumi o dönemde halkın üzerinde o kadar büyük etki yaratmıştır ki günümüzde hala şehir bu isim ile anılmaktadır. Günümüzde Mevlana’nın dergâhı müzeye çevrilmiştir. Mevlâna Müzesi Konya ilinin sembolüdür. Müzenin içinde 13’üncü yüzyıldan kalma eserler sergilenmektedir.

80 Binde Devri Alem Parkı

80 Binde Devri Alem Parkı Konya ilinin mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerinden biridir. Bu park üç bölümden oluşmaktadır. Birinci parkın adı T-rex Parkı’dır. Birinci bölümde dinozor maketleri sergilenmektedir. Hareketli olan bu maketler sizi tarih öncesi dönemlere götürmekte ve antik dünya hakkında fikir edinmenizi sağlamaktadır.

İkinci parkın adı Pamuk Şekeri Parkı’dır. İkinci bölümde masal kahramanlarının minyatürlerini bulacaksınız. Özellikle çocuğunuzla gezmek için ideal bir yerdir. Ayrıca hayal dünyası geniş herkesin gezerken zevk alacağı bir bölümdür.

Üçüncü parkın adı Cihan-ı Türk Parkı’dır. Üçüncü bölümde Türk tarihinde yapılmış etkileyici mimarilerin minyatürlerini bulacaksınız. Birçok tarihi yapının bir arada bulunması sayesinde ziyaretçiler kendilerini Türk tarihinin içinde adımlıyor gibi hissedebilirler.

Alâeddin tepesi

Alâeddin tepesi şehrin tarihi değerlerinden biridir. Aslında bir höyük olan bu tepenin MÖ 3000 yılından beri insanlığın yerleşim yerlerinden biri olduğu düşünülmektedir.

Tepenin üzerinde Türk mimarisinin en eski ve görkemli eserlerinden biri olan Alaeddin Camii bulunmaktadır. Tarihi değerinden dolayı şehrin en kalabalık yerlerinden biridir.

Akyokuş

Konya coğrafi yapısı itibariyle düz bir şehirdir. Ancak şehrin biraz dışında bulunan Akyokuş’a çıktığınız zaman şehrin müthiş bir manzarası ile karşılaşırsınız. Özellikle geceleri çıkmanızı tavsiye ederiz. Gecenin çökmesiyle parlayan şehrin, ışıkları Akyokuş’tan bakılınca görülmeye değer bir manzara oluşturmaktadır.

Meram Bağları

Meram bölgesi Konya ilinin en yeşil bölgesidir. Bu nedenle doğal güzellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Meram bağlarının ortasından küçük bir nehir akmaktadır. Bu nehrin etrafında vakit geçirebileceğiniz çeşitli mekanlar bulunmaktadır. Şehrin beton yapısından uzaklaşmak isteyenler için en ideal yerdir.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi

Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanıdır. Bu bahçede farklı türlerde binlerce kelebek bulunmaktadır. Bu bahçe doğal bir sergi hizmeti vermektedir. Aynı zamanda Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nin kelebekler ve doğa hakkında eğitim programları vardır.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bünyesindeki botanik zenginlik ve kelebek türleri ile rengarenk bir manzara oluşturmaktadır. Bu sayede bahçe ziyaretçilerine büyük bir görsel şölen sunmaktadır.

Konya Bilim Merkezi

Şehirde görülmeye değer yerlerden biri de Konya Bilim Merkezi’dir. Bu merkezde bilimin nasıl geliştiğini anlatan sergilerle karşılaşacaksınız. Ancak burayı bir müzeden ayıran yönü sadece geçmişi değil geleceği de sergilemesidir.

Bu merkezde teknolojinin hali hazırda ilerlediği yönleri görebileceksiniz. Aynı zamanda Konya Bilim Merkezi’nde bilim temalı çeşitli etkinlikler de düzenlenmektedir.