Gönendere’de çıkan kavgada yumruklar konuştu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün, saat 10:30 sıralarında, Gönendere’de, Tirmen Sokak üzerinde, C.U.(E-48) ve S.D.(E-28) geçerli mazaretleri olmaksızın sokağa çıkma yasağını ihlal ettikten sonra, aralarında trafik meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrası birbirlerinin yüzüne yumruk vurup kavga ettikleri sırada C.U’nun, S.D’ye hitaben küfür etmesi neticesinde S.D, C.U’nun burnuna yumruk vurup burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.