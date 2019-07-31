FutbolManşetSpor

Gol düellosunu Real kazandı

31 Temmuz 2019

Audi Kupası üçüncülük maçında Fenerbahçe, Real Madrid’e 5-3 mağlup oldu.

Mücadelede Fenerbahçe Rodrigues’in 6. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ardından Benzema 11. dakikada Real Madrid’in golünü kaydetti. Maçın 27. dakikasında Benzema takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

34. dakikada Fenerbahçe, Dirar ile beraberliği sağladı. İlk yarı 2-2 sona erdi. Maçın ikinci devresine hızlı başlayan Real Madrid, 53. dakikada Benzema’nın attığı golle bir kez daha öne geçti. Fenerbahçe bu gole 59. dakikada Ozan Tufan’ın attığı jeneriklik golle cevap verdi. Skor 3-3’e geldi. 62. dakikada Nacho’nun golüyle Real Madrid, Fenerbahçe karşısında 4-3 öne geçti. Mariano Diaz’ın 79. dakikada attığı golle Real Madrid farkı ikiye çıkardı.

Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe, Real Madrid’e 5-3 mağlup oldu.Sarı lacivertliler Audi Kupası’nı dördüncülükle tamamladı.

Etiketler

İlgili Makaleler

Karpazlılar eyleme son verdi

31 Temmuz 2019

Taçoy: Özelleştirmelere karşı değilim

31 Temmuz 2019

Hayvancılara 66 bin 240 TL değerinde tazminat ödendi

31 Temmuz 2019

Vadilili: Siyasi çözüm çıkarımızadır

31 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı