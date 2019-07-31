Gol düellosunu Real kazandı

Audi Kupası üçüncülük maçında Fenerbahçe, Real Madrid’e 5-3 mağlup oldu.

Mücadelede Fenerbahçe Rodrigues’in 6. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ardından Benzema 11. dakikada Real Madrid’in golünü kaydetti. Maçın 27. dakikasında Benzema takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

34. dakikada Fenerbahçe, Dirar ile beraberliği sağladı. İlk yarı 2-2 sona erdi. Maçın ikinci devresine hızlı başlayan Real Madrid, 53. dakikada Benzema’nın attığı golle bir kez daha öne geçti. Fenerbahçe bu gole 59. dakikada Ozan Tufan’ın attığı jeneriklik golle cevap verdi. Skor 3-3’e geldi. 62. dakikada Nacho’nun golüyle Real Madrid, Fenerbahçe karşısında 4-3 öne geçti. Mariano Diaz’ın 79. dakikada attığı golle Real Madrid farkı ikiye çıkardı.

Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe, Real Madrid’e 5-3 mağlup oldu.Sarı lacivertliler Audi Kupası’nı dördüncülükle tamamladı.