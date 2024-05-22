Gökçebel: Ülkenin gerçek sahibi üretenlerdir

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemine destek bildirerek “Ülkenin gerçek sahibi üretenlerdir” dedi.

Gökçebel, yazılı açıklamasında UBP-DP-YDP hükümetini, “ülkeyi camcı dükkânına girmiş fil gibi virane alanına çevirmekle” suçladı. Üreticilere ve emekçilere yapılan saldırılara karşı taviz vermemek gerektiğini belirten Gökçebel, mücadele çağrısı yaptı.