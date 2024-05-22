Gökçebel: Ülkenin gerçek sahibi üretenlerdir - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mayıs 23, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Gökçebel: Ülkenin gerçek sahibi üretenlerdir

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Tahir Gökçebel

 Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemine destek bildirerek “Ülkenin gerçek sahibi üretenlerdir” dedi.

Gökçebel, yazılı açıklamasında UBP-DP-YDP hükümetini, “ülkeyi camcı dükkânına girmiş fil gibi virane alanına çevirmekle” suçladı. Üreticilere ve emekçilere yapılan saldırılara karşı taviz vermemek gerektiğini belirten Gökçebel, mücadele çağrısı yaptı.


Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasıtahir Gökçebel
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar