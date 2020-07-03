Spor

Göçmenköy’de Okoli’ye sürpriz doğum günü

3 Temmuz 2020
göçmenköy-doğum-günü

Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy’de yabancı futbolcu John Okoli’nin doğum günü, sürpriz bir şekilde kutlandı.

Teknik Direktör Hakan Sermaye yönetiminde bugünkü antrenmana katılan futbolcular takım arkadaşları John Okoli’nin 23. yaş günün hep birlikte kutladılar.

Takım arkadaşları Okoli’nin doğum günü pastası yanında unlu saldırı gerçekleştirip Okoli’yi beyaza çevirdiler. Oldukça eğlenceli bir atmosfer yaratan Göçmenköy teknik heyeti ve futbolcular Okoli’ye mutlu yaşlar dilediler.


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