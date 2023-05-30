Göçmenköy, Remzi transferini bitirdi

Futbol Süper Lig’de sezonun tamamlanmasının ardından transferler de başladı.

Geride kalan sezona Türk Ocağı forması ile damga vuran futbolculardan Remzi Betmezoğlu flaş bir transfere imza armaya hazırlanıyor.

Türk Ocağı forması ile birçok maça damga vuran ve attığı gollerle takımını sırtlayan isimlerin başında gelen Remzi, Göçmenköy’e transfer oluyor.

. haber merkezinin elde ettiği bilgiye göre Göçmenköy idareciler ile Türk Ocağı idarecilerinin bu transferde anlaşmaya vardığı ve Remzi’nin transfer ücretinin de ödendiğini öğrenildi.

Göçmenköy’ün Remzi transferi ile birlikte ülkemizde forma giyen 1 yabancı uyruklu golcü futbolcu ve bir de 10 numara mevkisindeki futbolcunun daha transferini birlikte duyurması bekleniyor.