Göçmenköy Başkanı Karataş’tan Yenicami maçı açıklaması

Futbolda sezonun bitmesine son 2 maç kaldı. Cuma günü başlayacak olan 29’uncu hafta maçlarının ardından gelecek hafta da 30’uncu hafta karşılaşmaları yapılacak ve normal lig sezonu tamamlanacak. Ardından play-off ve play-out maçlarına geçilecek.

Futbol Federasyonu Pazar günü 1 Mayıs İşçi Bayramı olması nedeniyle tüm maçları Cuma ve Cumartesi günlerine yaydı.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda bu hafta oynanacak 2 maç olması ve Cuma günü de önceden planlanmış müzik yarışları olması nedeniyle program çakıştı.

Göçmenköy ile Yenicami arasında Atatürk Stadı’nda oynanması gereken maç program sıkışıklığı nedeniyle Göçmenköy’ün sentetik zeminli kendi sahasına alındı.

Göçmenköy Kulüp Başkanı Ersan Karataş, Ahmet Özsoy’a yaptığı açıklamada, “Gece maçı da oynanabilirdi ancak şartların uygun olmadığı söylendi. Sahada halen devam eden okulların gösterileri var ve zeminde podyum kurulmuş durumdadır. Cuma günü sahada gerçekleşecek okulların final gösterisi olduğu için de podyumun kaldırılması ve zeminin hazırlanması mümkün değildi. Yenicami maçını, zemininden bizim de çok memnun olmadığımız kendi sentetik sahamızda oynayacağız. Kimsenin bunu yanlış anlamamasını rica ediyorum” dedi.