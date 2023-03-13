“GMTMK Melekler Tanımı Anı Koruluğu” oluşturuldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 13, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

“GMTMK Melekler Tanımı Anı Koruluğu” oluşturuldu

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Çatalköy – Esentepe Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinde yaşamını yitiren Gazimağusa Türk Maarif Koleji Şampiyon Melekler Takımı’nın anısını ölümsüzleştirmek için Hz. Ömer Türbesi Rekreasyon Alanı’nda “GMTMK Melekler Tanımı Anı Koruluğu” oluşturdu. Koruluğa, ölümsüzlük ağacı olarak da bilinen 35 adet zeytin ağacı dikildi.
Çatalköy – Esentepe Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinde yaşamını yitiren Gazimağusa Türk Maarif Koleji Şampiyon Melekler Takımı’nın anısını ölümsüzleştirmek için Hz. Ömer Türbesi Rekreasyon Alanı’nda “GMTMK Melekler Tanımı Anı Koruluğu” oluşturdu.
Koruluğa, ölümsüzlük ağacı olarak da bilinen 35 adet zeytin ağacı dikildi. Her bir ağaca şampiyon meleklerin isimlikleri asıldı. Zeytin ağaçlarına isimlikleri, son maçta şampiyonluğu Gazimağusa Türk Maarif Koleji Kız Voleybol Takımı’na veren Esentepe Ortaokulu Kız Voleybol Takım’ı sporcuları, Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, belediye meclis üyeleri ve bölge muhtarları astı.
Oluşturulan anı koruluğuna bölge sakinleri 50 adet çam fidanı dikerek katkı koydu.
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Tags:anıÇatalköy-Esentepe BelediyesiGMTMK Melekler Tanımı Anı Koruluğukoruluk
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