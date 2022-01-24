GKK’den duyuru: Son yoklamalar 1-11 Şubat tarihleri arasında yapılacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) 2004 doğumlu erkek KKTC vatandaşlarının 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren askerlik çağına girdiğini duyurdu ve son yoklamalarının 1-11 Şubat tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

GKK yazılı açıklama yaparak yoklamaların 08.30-16.00 saatleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) yapılacağını kaydetti