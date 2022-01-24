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GKK’den duyuru: Son yoklamalar 1-11 Şubat tarihleri arasında yapılacak

24 Ocak 2022
gkk





Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK)  2004 doğumlu erkek KKTC vatandaşlarının 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren askerlik çağına girdiğini duyurdu ve son yoklamalarının 1-11 Şubat tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
GKK yazılı açıklama yaparak yoklamaların  08.30-16.00 saatleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) yapılacağını kaydetti








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24 Ocak 2022


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