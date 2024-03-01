GKK’dan yedek subay son yoklama duyurusu…

Değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası kapsamında, 2024 Yılı 47’nci dönem 1’inci devre Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylığına, 8 Mart tarihine kadar müracaat edenlerin son yoklamalarının 11 Mart tarihinde 08.30 – 16.00 saatleri arasında Güv.K. ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü’nde (Lefkoşa) yapılacağı bildirildi.

GKK’dan yapılan açıklamada, Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylarının yoklama tarihinde aşağıda belirtilen müracaat belgelerinin asıllarını beraberinde bulundurması gerektiği belirtildi:

“KKTC kimlik kartı, KKTC doğum kayıt belgesi, Çift uyruklular için T.C. kimlik kartının aslı, T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa KKTC yurttaşlığa kabul belgesi, Polis Genel Müdürlüğünden son iki ay içerisinde alınmış karakter belgesi, Mezun olduğu okulun diploması veya geçici mezuniyet belgesinin KKTC Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bir adet sureti, Varsa sürüş ehliyeti, İkametgâh belgesi, PPD ve Tetanoz aşılama durumu ile kan grubunu gösteren belgeler, Sağlık problemi olanların, rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun aslı ve fotokopisi, varsa epikriz raporu.”

Yükümlülerin duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye mucahit.gov.ct.tr internet adresinin ana sayfasından ulaşabilecekleri kaydedildi.