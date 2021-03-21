GKK: Askerlerin izinleri konusunda gerçek dışı haber ve beyanlar medyada yer alıyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) tarafından mükellef askerlerin izinleri çerçevesinde yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada;

‘Kutsal Vatan topraklarının savunulmasında şeref ve azimle görev yapan mükellef askerlerimizin izinleri konusunda son günlerde gerçek dışı haber ve beyanların medyada yer aldığı görülmektedir.

Dünyada ve ülkemizde Covid-19 pandemisi bir yıldır sürmekte, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca bugüne kadar alınan ve alınmakta olan tedbirlerle pandemi ile etkin şekilde mücadeleye devam edilmektedir.

Askerlerimize, haftalar boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı yılbaşından bu yana geçen zamanda, 31 Aralık – 04 Ocak, 23-24 Ocak, 27-28 Şubat, 06-07 Mart, 13-14 Mart ve son olarak bu hafta sonu 20-21 Mart günlerinde izin verilmiş, Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucuna göre askerlerimiz izne gönderilmeye devam edilecektir.

Hangi amaç ve hedeflere hizmet ettiği belli olmayan asker izinleri konusunda gerçek dışı haber ve beyanların yüce Kıbrıs Türk Halkının nazarında değer bulamayacağına inanıyoruz. Mücahitleri kendi gayeleri için kullanmaya çalışanlara da en güzel cevabı yine topraklarımızın sahibi ve koruyucusu saygıdeğer halkımızın vereceğinden hiç şüphemiz yoktur.” denildi.