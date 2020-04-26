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Girne’nin göbeğinde büyük tehlike

26 Nisan 2020

Girne’de Oscar Resort Hotel’in yanında bulunan, yıkılmaya yüz tutmuş 6 katlı apartman, ciddi tehlike oluşturuyor. Apartmanda yaşayanların duyarsız tutumları ise hem insan hem de çevre sağlığını tehdit ediyor.
Üçüncü ülke vatandaşlarının yaşadığı apartmanda, çöpler balkonlardan aşağı savruluyor, apartmana kaçak ek yapılar yapılıyor. Söz konusu apartmanın her dairesinde 10-15 kişi yaşıyor, bu kişiler akşamüstü damda buluşup oyun oynuyor, sohbet ediyor.
Havadis’e ulaşan bölge sakinleri, durumu birçok kez belediye yetkililerine bildirdiklerini ancak herhangi bir girişimde bulunulmadığını dile getirdi. Çevre ve insan sağlığından endişe duyan bölge sakinleri yetkililerin biran önce harekete geçmesini istedi.
Durumdan şikayetçi olan bölge sakinleri şunları kaydetti:
“Oscar Resort Hotel’in yanında bulunan 6 katlı apartmanın hemen her dairesinde 10-15 kişi ikamet ediyor. Apartmanın durumu içler acısı, temelinde ciddi su birikintisi var, bu su kolonların içine işlemiş durumda. Zaten ayakta durmakta güçlük çeken binanın balkonlarına kaçak ekler yapılmış, sunta ve demirle yapılan bu ekler kiler olarak kullanılıyor. Apartmanda yaşayanlar çöplerini naylon poşetle aşağıya atıyor. Apartman sakinleri akşamüstü dama çıkıyor, burada oyun oynayıp sohbet ediyor. Üçüncü ülke vatandaşlarının ikamet ettiği bu apartmanda ne sosyal mesafe kuralına uyuluyor ne de burada yaşayan kişilerin insan sağlığına veya çevre sağlığına saygısı var. Birçok kez belediyeye şikayette bulunduk ama ilgilenen olmadı. Yetkililerin bir an önce harekete geçip gereğini yapmasını talep ediyoruz.”


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