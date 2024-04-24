Girne’de Zehir Torbası Operasyonu..2 kişi tutuklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Nisan 24, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Girne’de Zehir Torbası Operasyonu..2 kişi tutuklandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
zehir operasyonu

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün  gerçekleştirilen “Zehir Torbası Operasyonu” kapsamında, üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan B.S.(E-19) ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen M.S.E.(E-23) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 19.30 sıralarında yapılan aramada, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 395 bütün ve 21 yarım hap (ekstazi), 5 canlı tabanca mermisi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplam 865 Stg ile 6 bin 350 TL nakit para tespit edilerek, emare olarak alındı.


Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:hapuyuşturucuzehir operasyonu
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar