Girne’de yaklaşık 4 kg uyuşturucu veya uyuşturucu içeren madde bulundu, 1 kişi tutuklandı

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen ve Yapay Zekâ Operasyonu adı verilen operasyonda, O.P’nin (E-26) kaldığı evde yapılan aramada, toplam 1 kilo 300 gram mefedron, 212 gram Hint keneviri, 10 gram kokain, 10 gram Amfetamin, 3 gram da MDMA (extacy) türü uyuşturucu ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, operasyonda, 2 kilo 5 gram ağırlığında toplam 20 paket uyuşturucu madde içerdiğine inanılan çikolata, şekerleme ve macun, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 500 ml yağ, 500 gram ağırlığında mantar, 20 gram ağırlığında likit ve LSD türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 88 pul, bir hassas terazi ile bir metal öğütücü tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı; soruşturma sürüyor.