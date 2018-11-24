Kıbrıs

Girne’de uyuşturucu operasyonu

Polis Girne’de gerçekleştirdiği operasyonla bir araçta 6 gram uyuşturucu madde ele geçirdi, 5 kişiyi tutukladı

narkotik

Polis basın bültenine göre, dün saat 19.00 sıralarında Girne’de Salih Miroğlu Caddesi’nde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda K.Y.’nin (E-32) kullanımındaki araçta yapılan aramada 6 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. 

Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan E.L.(E-35) ve N.K.A.(E-29) tutuklandı. 


Yürütülen ileri soruşturmada, 27 Eylül’de Güzelyurt’ta ve 23 Kasım’da Girne’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu meseleleriyle bağlantılı olarak aranan Ö.A.K. (E-24) Gazimağusa’da tespit edilerek tasarrufundaki yaklaşık 4 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile birlikte tutuklandı. Mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.K. de (K-33) tutuklanırken, soruşturma devam ediyor. 

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