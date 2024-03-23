Girne’de trafik kazası: 1 ölü, 1’i ağır 5 yaralı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mart 23, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Girne’de trafik kazası: 1 ölü, 1’i ağır 5 yaralı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Girne’de  yoldan çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu bir kişi öldü, biri ağır 5 kişi yaralandı

Girne’de  yoldan çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu bir kişi öldü, biri ağır 5 kişi yaralandı

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat  17.00 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Gökmen Güniken (E-20), yönetimindeki CS 366 plakalı araç ile cadde üzerinde süratli  seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp kaldırımda yürüyen Cihan Yüksel (K-22), Büşra Yavuz (K-21) ve Begüm Döşkaya’ya (K-21) çarptı.


Kaza sonucu yaya Cihan Yüksel olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan  Büşra Yavuz ile hafif yaralanan Begüm Döşkaya’nın tedavileri   kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sürüyor.

Kazada hafif yaralan araç sürücüsü Gökmen Güniken ile araçta yolcu olarak bulunan Mehtap Kutat’ın ise tedavilerine Girne Dr Akçiçek Hastanesinde devam ediliyor.

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Tags:Büşra YavuzCihan YükselGirneKKTCÖlümlü kaza!
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