Girne’de trafik kazası: 1 ölü, 1’i ağır 5 yaralı

Girne’de yoldan çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu bir kişi öldü, biri ağır 5 kişi yaralandı

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 17.00 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Gökmen Güniken (E-20), yönetimindeki CS 366 plakalı araç ile cadde üzerinde süratli seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp kaldırımda yürüyen Cihan Yüksel (K-22), Büşra Yavuz (K-21) ve Begüm Döşkaya’ya (K-21) çarptı.

Kaza sonucu yaya Cihan Yüksel olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Büşra Yavuz ile hafif yaralanan Begüm Döşkaya’nın tedavileri kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sürüyor.

Kazada hafif yaralan araç sürücüsü Gökmen Güniken ile araçta yolcu olarak bulunan Mehtap Kutat’ın ise tedavilerine Girne Dr Akçiçek Hastanesinde devam ediliyor.