Girne’de silahlı saldırı: 63 yaşındaki bir kişi yaralandı

Girne’de, bu sabah 63 yaşındaki bir kişi açılan ateş sonucu yaralandı. Olayla bağlantılı bir kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 05.00 sıralarında 1 Ağustos Sokak üzerinde bulunan bir apartmanının merdiven basamakları üzerinde, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından tabanca ile M.U.(E-63)’ya bir el ateş edilmesi sonucu adı edilen sol alt baldırından ağır şekilde yaralandı.

Olayda yaralanan M.U. kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Yürütülen geniş çaplı soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen O.Ş.(E-45) tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.