Girne’de meydana gelen kazada bir yaya yaralandı

Girne’de öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 77 yaşındaki İlhan Büyükel yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 12.40’ta Girne Rauf Denktaş Caddesi’nde NF 278 plakalı aracıyla kuzeye doğru seyreden Girne’ de sakin Murat Önlen (E-21 ) dikkatsizce Akpınar çemberine giriş yaptığı sırada yürüyerek yolun batısından doğusuna geçmeye çalışan Girne’de sakin İlhan Büyükel’e (E-77) çarptı.

Aracın ön kısmının çarpması sonucu yaralanan İlhan Büyükel, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.