Girne’de korkutan kaza - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Eylül 5, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Girne’de korkutan kaza

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; bugün saat 11:30 sıralarında, Girne’de Semih Sancar caddesi üzerinde, Almina EVCİ (K-25) yönetimindeki MP 614 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra, sağ yan kısmı üzerine devrilip durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

 


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Tags:Girnekaza
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