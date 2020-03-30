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Girne’de iş yeri denetimleri sıklaştırıldı

30 Mart 2020

Girne Belediyesi, Bakanlar Kurulu’nun koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla, market, kasap ve fırınlara yönelik tedbirleri arttırmasının ardından Girne’deki bu tür işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdığını açıkladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri ve zabıtaları, Girne’de süpermarket, market, kasap ve fırınları denetliyor. Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel, Covid-19 ile mücadelede son derece kritik bir haftaya girildiğini belirterek, Bakanlar Kurulu’nun aldığı yeni önlemler ışığında, süpermarket, market, fırın ve kasaplara yönelik denetimleri sıklaştırdıklarını kaydetti.

Sürecin başından, ilgili işletmelere, alınacak önlemler konusunda, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının verilerini ilettiklerini söyleyen Soyel, bu süreçte denetimlerin devam ettiğini anlattı. Söz konusu işletmelerin konuya duyarlılık göstererek, tedbirleri uygulamaya başladığını dile getiren Soyel, ancak uygulamaların amacına ulaşması için vatandaşların da duyarlılık göstermesi, marketlere girdiğinde kurallara uyması gerektiğini vurguladı. Geçtiğimiz hafta bu konuda bazı şikayetler aldıklarını dile getiren Soyel, 2 metre mesafe, dezenfeksiyon sıvısı, plastik eldiven ve alışveriş sepet ve arabalarının dezenfekte edilmesi konusunda zafiyet sergileyenlere daha keskin yaptırımlar uygulanacağını vurguladı.

Girne Belediyesi açıklamasına göre, karantina süreciyle birlikte, hayatın kalbinin marketlerde atmaya başladığını, toplulukların oluştuğu tek alanların marketler olduğunu anımsatan Sağlık Şubesi Amiri Naile Soyel, burada gerekli tedbirlerin alınmamasının, tekrardan toplumsal salgına sebep verebileceğine dikkat çekti. Bu konuda, market sahiplerine, çalışanlarına vatandaşlara ve toptancılara görev düştüğünü vurgulayan Soyel, yapılması gerekenleri bir kez daha hatırlattı.

İKİ İŞYERİ 3 GÜN SÜREYLE KAPATILDI

Bugün Girne’de bu kapsamda süpermarket, market ve kasaplardan oluşan 16 işletme denetlenirken, 150’ye yakın satılmaması gereken unlu mamül ve sandviç toplandı. Eldiven ve dezenfektasyon sıvısı zorunluluğunu yerine getirmeyen bir kasap dükkanı ve market mühürlenerek 3 gün kapatıldı.



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