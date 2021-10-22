Girne’de iki zanlı mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber) – Girne’de meydana gelen yaralama suçundan tutuklanan İbrahim Özcan ve Tahir Arzyemedov dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, İbrahim Özcan’ın 18.10.2021 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde telefonda kendisini düelloya davet ettiği gerekçesiyle 213 mlgr. alkollü içki tesiri altı olduğu esnada 31 santimlik bıçakla H.G.(E-48) isimli şahsı yaraladığını, boynunda 5 santim, el bileğinde 6 santim ve sol kaşında bir santim yüzeysel kesi oluşmasına neden olduğunu söyledi. Kesat, olayın ardından İbrahim Özcan’ın olay mahallinde kendisini bekleyen , TahirArzyemedov’a ait araçla kaçtığını söyledi. Polis, her iki zanlının olay yeri yakında tespit edilerek, yakalandığını, bıçağın bulunarak emare alındığını ifade etti. Kesat, H.G. isimLi şahsın Girne Akiçek hastanesinde ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlıların davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, 3’er bin TL nakit teminat yatırması, İbrahim Özcan için bir kefilin 100 bin TL, Tahir Arzyemedov için ise bir kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalanması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.