Kıbrıs

Girne’de iki yayaya çarpan sürücü kaçtı

5 Kasım 2019

Girne’de akşam saatlerinde, Ecevit Cadddesi üzerinde, plakası belirlenemeyen bir araçla,meçhul sürücü cadde üzerinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada Büyük Anadolu Otel önlerine geldiği zaman, otelden çıkıp yolu yaya olarak  karşıya geçmeye çalışan Reşat Doğruöz (E-70) ve Ufuk Doğruöz (K-56)’e çarpıp olay yerinden kaçtı.

Çarpışmada yaralananan her iki şahısın ilk tedavisi Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapıldı. İlk tedavilerinin ardından, Ufuk Doğruöz taburcu olurken, Reşat Doğruöz ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis Basın Subaylığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



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