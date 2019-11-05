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ABD’de göçmen kökenli yurttaşa Trump’ın ‘Geldiğin yere geri dön’ sloganı eşliğinde asit saldırısı

5 Kasım 2019

Milwaukee şehrinde Hispanik kökenli ABD vatandaşı Mahud Villalaz’a asit saldırısı düzenleyen şahsın Trump’ın sözlerini tekrarladığı belirtildi: “Niye buraya gelip ülkemi işgal ediyorsun, geldiğin yere geri dön.”

Ocak 2017’de göreve başladığından beri göçmen düşmanı politikalar güden ABD Başkanı Donald Trump’ın Demokrat Parti’nin üçü ülkede doğmuş dört göçmen kökenli kadın vekiline sarf ettiği ve taraftarlarının slogana dönüştürdüğü “Geldiğiniz yere geri dönün” tehdidi, asitle düzenlenen bir nefret suçunda yankılandı.

Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrinde Hispanik kökenli ABD vatandaşı Mahud Villalaz’ın akü asidiyle saldırıya uğraması sonucu yüzünde ve boynunda ikinci dereceden yanıklar oluştu.

Bir Meksika restoranı önünde hedef alınan 42 yaşındaki Mahud Villalaz, kendisine asit atan beyaz erkeğin ırkçı hakaretler sıraladığını ve ‘kaçak göçmen’ olmakla suçladığını anlattı.

19 yıl önce Peru’dan göç etmişti

Ailesi, eyalet milletvekilleri ve Hispanik toplum liderleriyle basın toplantısı düzenleyen Peru’dan göç etmiş ABD vatandaşı, akşam yemeği için bir Meksika restoranının yakınında park ettiğini, yanına yaklaşan bir erkeğin kendisine “Otobüs durağının yanına bırakamazsın, buraya park edemezsin, yasadışı bir şey yapıyorsun” dediğini anlattı.

Erkeğin kendisini ABD’de yasadışı bulunmakla suçlayıp “Niye buraya gelip ülkemi işgal ediyorsun” dediğini aktaran Villalaz, kamyonetini bir başka sokağa götürüp park ederek restorana döndüğünü, ama şahsı kendisini elinde bir şişeyle bekler halde bulduğunu belirtti.

Şahsın yine ABD’de yasadışı bulunma, ülkeyi istila etmekle suçladığını, kendisinin ise ABD vatandaşı olduğunu söyleyip “Herkes bir başka yerden geliyor” dediğini aktaran Villalaz, şahsın elindeki şişeden asit fırlatması üzerine hızla başını çevirdiğini ve yüzünün sol tarafının yandığını anlattı. Bu sırada saldırganın kendisine “Ülkene geri dön” dediğini nakletti.

Saldırganın asit saldırısına uğrama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilen Villalaz, restoranın tuvaletine koşup yüzünü suyla sildiğini söyledi.

Bu sayede cildinin daha ağır düzeyde yanmasını önlemiş olması muhtemel kurbanın gömleği, kazağı ve ceketinde de yanıklar olduğu belirtildi.

61 yaşındaki beyaz bir erkek gözaltında
Polis, saldırıyla ilgili 61 yaşındaki bir beyaz erkeği gözaltına aldı, ama ilk etapta kimliğini açıklamadı ve resmen suçlamada bulunmadı.

Milwaukee Belediye Başkanı, Demokrat Partili Tom Barrett, saldırıdan doğrudan Trump’ın göçmen karşıtı açıklamalarını sorumlu tuttu.

Gazetecilere “Başka ülkelerden insanlara yönelik bu kızgınlık başkan ve yandaşları tarafından besleniyor. (Villalaz vakası) bu kızgınlığın bir dışavurumu” diyen Milwaukee Belediye Başkanı, “Kurban, bir ABD vatandaşıdır. Burada olmaya hepimiz kadar hakkı vardır” vurgusu yaptı.

Milwaukee’de Hispanik haklarını savunan ‘Forward Latino’ örgütünün başkanı Darryl Morin, ‘en korkuncu El Paso’daki silahlı saldırıda yaşanan Hispaniklere yönelik saldırıların ulusal çapta kalıplaşmaya başladığı’ uyarısını yaptı.

Saldırganın ‘istila, işgal’ kelimesini kullanmasının özellikle rahatsızlık verici olduğunu, zira Trump’ın açıklamalarında Güney Amerika üzerinden ABD sınırına yürüyen göçmenlerin ‘istilasıyla’ ilgili kamuoyuna uyarılarda bulunduğunu, El Paso saldırganının da aynı söylemi kullandığını belirtti.

Trump’ın göçmen kökenli dört kadın Demokrat vekile de “Ülkelerinize geri dönün” dediğini hatırlatan Morin “Bu sadece bir göçmene saldırıdan ibaret değildir, tüm Hispaniklere yönelik saldırıdır, bir bütün olarak Amerika’ya düzenlenmiş saldırıdır” dedi.

 



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