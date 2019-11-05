ABD’de göçmen kökenli yurttaşa Trump’ın ‘Geldiğin yere geri dön’ sloganı eşliğinde asit saldırısı

Milwaukee şehrinde Hispanik kökenli ABD vatandaşı Mahud Villalaz’a asit saldırısı düzenleyen şahsın Trump’ın sözlerini tekrarladığı belirtildi: “Niye buraya gelip ülkemi işgal ediyorsun, geldiğin yere geri dön.”

Ocak 2017’de göreve başladığından beri göçmen düşmanı politikalar güden ABD Başkanı Donald Trump’ın Demokrat Parti’nin üçü ülkede doğmuş dört göçmen kökenli kadın vekiline sarf ettiği ve taraftarlarının slogana dönüştürdüğü “Geldiğiniz yere geri dönün” tehdidi, asitle düzenlenen bir nefret suçunda yankılandı.

Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrinde Hispanik kökenli ABD vatandaşı Mahud Villalaz’ın akü asidiyle saldırıya uğraması sonucu yüzünde ve boynunda ikinci dereceden yanıklar oluştu.

Bir Meksika restoranı önünde hedef alınan 42 yaşındaki Mahud Villalaz, kendisine asit atan beyaz erkeğin ırkçı hakaretler sıraladığını ve ‘kaçak göçmen’ olmakla suçladığını anlattı.

Mahud Villalaz is a U.S. citizen who now has second-degree burns on his face from the battery acid tossed by some bigot in Milwaukee spouting Trump’s invective. The white male perp was arrested. Not everyone responsible has been held accountable, however. https://t.co/rLtGu75fd5 — Jamil Smith (@JamilSmith) November 5, 2019

19 yıl önce Peru’dan göç etmişti

Ailesi, eyalet milletvekilleri ve Hispanik toplum liderleriyle basın toplantısı düzenleyen Peru’dan göç etmiş ABD vatandaşı, akşam yemeği için bir Meksika restoranının yakınında park ettiğini, yanına yaklaşan bir erkeğin kendisine “Otobüs durağının yanına bırakamazsın, buraya park edemezsin, yasadışı bir şey yapıyorsun” dediğini anlattı.

Erkeğin kendisini ABD’de yasadışı bulunmakla suçlayıp “Niye buraya gelip ülkemi işgal ediyorsun” dediğini aktaran Villalaz, kamyonetini bir başka sokağa götürüp park ederek restorana döndüğünü, ama şahsı kendisini elinde bir şişeyle bekler halde bulduğunu belirtti.

Şahsın yine ABD’de yasadışı bulunma, ülkeyi istila etmekle suçladığını, kendisinin ise ABD vatandaşı olduğunu söyleyip “Herkes bir başka yerden geliyor” dediğini aktaran Villalaz, şahsın elindeki şişeden asit fırlatması üzerine hızla başını çevirdiğini ve yüzünün sol tarafının yandığını anlattı. Bu sırada saldırganın kendisine “Ülkene geri dön” dediğini nakletti.

Milwaukee police arrested a man suspected of throwing battery acid on a Hispanic man who says his attacker asked him, “Why did you come here and invade my country?” https://t.co/JsTd3UIvvk — TIME (@TIME) November 4, 2019

Saldırganın asit saldırısına uğrama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilen Villalaz, restoranın tuvaletine koşup yüzünü suyla sildiğini söyledi.