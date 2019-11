ABD’de göçmen kökenli yurttaşa Trump’ın ‘Geldiğin yere geri dön’ sloganı eşliğinde asit saldırısı

Milwaukee şehrinde Hispanik kökenli ABD vatandaşı Mahud Villalaz’a asit saldırısı düzenleyen şahsın Trump’ın sözlerini tekrarladığı belirtildi: “Niye buraya gelip ülkemi işgal ediyorsun, geldiğin yere geri dön.”

Ocak 2017’de göreve başladığından beri göçmen düşmanı politikalar güden ABD Başkanı Donald Trump’ın Demokrat Parti’nin üçü ülkede doğmuş dört göçmen kökenli kadın vekiline sarf ettiği ve taraftarlarının slogana dönüştürdüğü “Geldiğiniz yere geri dönün” tehdidi, asitle düzenlenen bir nefret suçunda yankılandı.

Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrinde Hispanik kökenli ABD vatandaşı Mahud Villalaz’ın akü asidiyle saldırıya uğraması sonucu yüzünde ve boynunda ikinci dereceden yanıklar oluştu.

Bir Meksika restoranı önünde hedef alınan 42 yaşındaki Mahud Villalaz, kendisine asit atan beyaz erkeğin ırkçı hakaretler sıraladığını ve ‘kaçak göçmen’ olmakla suçladığını anlattı.

Mahud Villalaz is a U.S. citizen who now has second-degree burns on his face from the battery acid tossed by some bigot in Milwaukee spouting Trump’s invective. The white male perp was arrested. Not everyone responsible has been held accountable, however. https://t.co/rLtGu75fd5

— Jamil Smith (@JamilSmith) November 5, 2019