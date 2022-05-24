Magazin
Girne’de Funda Arar rüzgarı
Girne’de hizmet veren Kaya Palazzo’da geçtiğimiz Cumartesi akşamı sahne alan Türkiye’nin ünlü sanatçısı Funda Arar şarkıları ve enerjisiyle sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.
Kendisini bekleyen yaklaşık 1000 hayranının alkışları arasında “Doldur Yüregimi” şarkısını söyleyerek sahneye çıkan ünlü sanatçı, yeniden Kuzey Kıbrıs’ta olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
Kendi şarkılarının yanı sıra sevilen parçalarının da yer aldığı geniş repertuvarıyla adeta müzik ziyafeti sundu.
Sahnesini ara vermeden sürdüren Funda Arar, gelen istek parçaları da geri çevirmedi.
Hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Funda Arar beğeni kazandı.