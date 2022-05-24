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Girne’de Funda Arar rüzgarı

24 Mayıs 2022
Kaya Palazzo, Funda Arar







Girne’de hizmet veren Kaya Palazzo’da  geçtiğimiz Cumartesi akşamı sahne alan Türkiye’nin ünlü sanatçısı Funda Arar şarkıları ve enerjisiyle sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.




Kaya Palazzo, Funda Arar



Kendisini bekleyen yaklaşık 1000 hayranının alkışları arasında “Doldur Yüregimi” şarkısını söyleyerek sahneye çıkan ünlü sanatçı, yeniden Kuzey Kıbrıs’ta olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Kaya Palazzo, Funda Arar

Kendi şarkılarının yanı sıra sevilen parçalarının da yer aldığı geniş repertuvarıyla adeta müzik ziyafeti sundu.

Sahnesini ara vermeden sürdüren Funda Arar, gelen istek parçaları da geri çevirmedi.

Kaya Palazzo, Funda Arar

Hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Funda Arar beğeni kazandı.



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24 Mayıs 2022




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