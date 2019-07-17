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Girne’de elektrik kesintileri yapılacak

17 Temmuz 2019
elektrik kesintisi

Girne bölgesinde yarın 5 ve 7 saatlik sürelerle elektrik kesintileri olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın 10:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Bahçeli Sahil ile Carrington Sitesi bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak.

Öte yandan, aynı gün, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle, 08:30 ile yaklaşık 15:30 saatleri arasında; Kervansaray bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak.

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