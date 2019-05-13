Girne’de bir motosiklet devrildi, sürücü yoğun bakımda

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre kaza, bu sabah saat 06:00 sıralarında Girne-Değirmenlik anayolu 1-2 kilometreleri arasında meydana geldi.
Girne istikametine doğru seyreden Moharam Mahmoud Abadı (E-58) yönetimindeki NK 922 plakalı Honda ANC 125 marka motosiklet sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip toprak banket içerisinde sağ yan kısmı üzerine düştü.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırılmış olduğu Girne Dr.Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam etmektedir.
Bir Yorum
BU EGZOZLARI SONUNA KADAR AÇIK, GECE GÜNDÜZ DİNLEMEDEN YOLLARDA DRIFT YAPAN HAYVANLARA KİM DUR DİYECEK !!!
POLİS NEDEN MÜDAHALE ETMİYOR. BU KADAR SESE NEDEN SESSİZ KALIYOR?