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Girne’de bir işçi yüksekten düşüp ağır yaralandı

29 Mayıs 2019
iş kazası

Girne’de bugün meydana gelen iş kazasında 4 metreye yakın yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 14:30 sıralarında, Girne’de Şht Ahmet Seçkin Sokak üzerinde Emtan İnşaat Şirketi tarafından yapımı devam etmekte olan inşaatta iskele üzerinde alüminyum işi yapan Ali Karakuş (E-39) dengesini kaybederek yaklaşık 3.80 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı.

Olayda yaralanan Ali Karakuş kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi oradan da Girne Suat Günsel Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

(BRT)

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