Girne'de asfalt dökümü ve yama çalışmaları devam ediyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Nisan 5, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısSürmanşet

Girne’de asfalt dökümü ve yama çalışmaları devam ediyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Girne'de asfalt dökümü ve yama çalışmaları devam ediyor
Girne Belediyesi kent genelinde asfalt döküm ve yama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Girne Belediyesi, kentin muhtelif yerlerindeki kötü ve yıpranmış yollar ile çukurlarda gerçekleştirdiği dolgu çalışmaları ile asfalt döküm ve yama çalışmalarına devam ediyor.
Semih Sancar Caddesi tek şerit asfalt döküm çalışmasının ardından kentin çeşitli noktalarında yama ve dolgu çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklama doğrultusunda dolgu ve yama yapılan caddeler; Osman Örek caddesi (Kurtuluş Caddesi), Dr. Salih Miroğlu Caddesi, Doğanköy muhtelif sokaklar, Çatalköy Yolu Caddesi ve son olarak Şht. Süleyman Recep Caddesi olarak açıklanırken, çalışmaların hız kesmeden devam edeceği bilgisi verildi.
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Tags:asfaltGirneyamayol
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