Girne’de, alkollü sürücü 3 kişiyi yaraladı

Girne’de sabaha doğru alkollü sürücünün gerçekleştiği kazada 3 yaya yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sabaha yakın saat 02.35 sıralarında Girne’de Semih Sancar caddesi üzerinde Batı istikametine doğru alkollü içki tesiri altında (140 Mlgr) seyreden Girne’de sakin Ahmet ÇEKENOĞLU (E-32) yönetimindeki LV 014 plakalı salon araç sürücüsünün cadde üzerinde bulunan Hirondel çemberine geldiğinde aşırı sürat ve dikkatsizce çembere giriş yapıp tekrar Semih Sancar caddesine dönüş yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun Kuzey kısmından dışarıya çıktı ve kaldırım korkuluklarına çarptıktan sonra korkulukların arka kısmında kaldırım üzerinde doğu istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Girne’de sakin Berke Can ÖZBEK (E-18), Mesut KAYA (E-24) ile Betül UZUN (K-19)’a aracının ön kısmı ile çarpmıştır.

Çarpmadan sonra LV 014 plakalı araç sürücüsü Ahmet ÇEKENOĞLU aracı ile birlikte kaza mahallinden ayrılarak kaza mahallinden ayrılarak daha sonra yaya olarak yeniden kaza mahallinden döndü.

Kaza sonucu yayalar Berke Can ÖZBEK ile Mesut KAYA Girne Dr Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak muhtelif yerlerinde kesiler olması nedeniyle cerrahi servisinde müşahede altına alındılar. Yaya Betül UZUN ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra Her iki ayakta ve sağ kolda parçalı kırıklar tespit edilerek Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

LV 014 plakalı araç sürücüsü Ahmet ÇEKENOĞLU tutuklanmış olup polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.