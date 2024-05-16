Girne ve İSkele'de bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mayıs 16, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Girne ve İSkele’de bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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elektrik kesintisi

 Girne ve İskele’de bazı bölgelere yarın bir süre elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 10.00-13.00 arasında Davutköy, Karaağaç, Golf Sahası ve civarında elektrik kesilecek.


İskele bölgesinde ise orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 9.00 – 12.00 arası Drn sitesi, Boğaz Lemar ve Arkın İskele Hotel civarına3 saat elektrik verilemeyecek.

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Tags:Elektrik kesintisi
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