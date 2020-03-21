Girne Üniversitesi’ne bağlı Oasis Hotel karantina oteli olarak devletin kullanımına verildi

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti bugün almış olduğu kararla, onkoloji ve diyabet hastaları ile bebek bekleyen anne adaylarının rutin muayene ve tetkiklerinin ücretsiz gerçekleştirileceğini, ayrıca ülke dışından gelen öğrenciler ve yurttaşlar için Girne Üniversitesi’ne bağlı Beylerbeyi-Girne’deki Oasis Hotel’in, karantina oteli olarak devletin kullanımına, ücret talep edilmeksizin verildiğini duyurdu.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in başkanlığındaki Mütevelli Heyeti’nin bugün aldığı kararla, düzenli kontrol ve tetkikleri, güvenli ve hijyenik şartlarda kesintisiz devam ettirilmesi gereken hasta gruplarından onkoloji ve diyabet hastaları ile hamileler için YDÜ Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde ücretsiz hizmet verileceği bildirildi.

YDÜ Hastanesi’ne bağlı Güzelyurt ve Gazi Mağusa dispanserlerinden de alınabilecek hizmetler, rutin muayene ve laboratuvar tetkiklerini içeriyor.

“Bağışıklık sistemi diğer hasta gruplarına göre daha zayıf olan kanser hastalarına her zaman önem veren ve özen gösteren bir kurum olarak, içinde bulunduğumuz şu dönemde, onkoloji hastalarının kontrollerinin üniversite hastanelerimiz koşullarında sürdürülmesi gerektiği düşüncesindeyiz.” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, tüm onkoloji hastalarının muayene ve laboratuvar tetkiklerinin ücretsiz sağlanacağı bildirildi.

YDÜ Mütevelli Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Covid-19’a karşı diyabet hastalarının da diğer hasta gruplarına göre daha dikkatli olması gerektiği belirtilerek, özel önem ve bakım gerektiren bu hasta grubu için de muayene ve tetkiklerin üniversite hastanelerinde sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, anne ve bebek sağlığına verilen önemle bebek bekleyen anne adaylarının ücretsiz hizmet sağlanacak gruba dahil edildikleri bildirilerek, geçtiğimiz günlerde İngiltere’de yeni doğan bir bebeğin Koronavirüs’ün en genç vakası olduğunun açıklandığı, virüsün bebeğe anne karnında mı yoksa doğumda mı bulaştığına yönelik yeterli bilgi bulunmadığının ifade edildiği hatırlatıldı.

OASIS HOTEL KARANTİNA OTELİ OLARAK KULLANILACAK

YDÜ Mütevelli Heyeti’nin aldığı bir diğer karar, Girne Üniversitesi’ne bağlı Beylerbeyi’ndeki Oasis Hotel’in, yurtdışından gelen öğrenciler ve vatandaşlar için hastalığın kuluçka süresi olan 14 gün boyunca ikamet edeceği karantina oteli olarak kullandırılması yönünde oldu.

Buna göre otel karantina koşullarına göre hazırlanıp, devletin kullanımına verildi.

21 Mart tarihi itibarıyla KKTC’ye sadece KKTC vatandaşlarının girişinin sağlanacağı Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, yurtdışından gelen öğrenciler ve vatandaşlar, karantina sürecini Oasis Hotel’de geçirebilecek.