Girne-Tatlısu ana yolunda kaza - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ocak 29, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Girne-Tatlısu ana yolunda kaza

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on

Girne-Tatlısu ana yolunda üç aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 10.10 sıralarında Girne- Tatlısu ana yolunun 9 ile 10’uncu kilometreleri arasında Esentepe SunValley kavşağı önünde trafik kazası oldu.


Ülvi Deniz (E-60), yönetimindeki UM 486 plakalı beton mikser ile Tatlısu istikametine doğru süratli ve dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada aynı istikamete giden ve trafik nedeniyle yavaşlayan Serap Yıldız (K-26) yönetimindeki GG 207 plakalı salon aracın arkasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan GG 207 plakalı araç trafik nedeniyle yavaşlayan ve önünde olan Noman Riaz (E-31) yönetimindeki TNH 897 plakalı Vito aracın arkasına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Girne-Tatlısu ana yolukaza
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar