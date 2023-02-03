Girne sevimli dostlarımız için koşuyor

Girne Belediyesi tarafından, 4.’sü düzenlenecek olan ve Atletizm Federasyonunun da katkı koyacağı, Girne Yarı Maratonu, Beşparmak Dağları ile Akdeniz’in kucaklaştığı kentimizde, World Athletics ve Aims onaylı parkurlarda 02 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecektir.

Turizmin incisi olan Girne’de, yarı maraton sayesinde, hem kentimizin tanıtımı, hem de birçok ülkeden katılacak olan sporcularla, ülke sporcularımızın kaynaşmasını hedefliyoruz.

3 K halk koşusu ve yürüyüş şeklinde gerçekleşecek olup, 10 K ve 21 K mesafelerinde, kadın ve erkek olmak üzere aşağıda belirtilen 9 yaş kategorisinde gerçekleşecek olan yarı maratonumuzda, genel klasmanda kadın – erkek kategorilerinde ilk 3’e girecek olan sporcularımıza aşağıda belirtilen para ödülleri verilecektir. Yaş kategorilerinde dereceye girecek olan sporculara ise şilt taktim edilecektir.

10 K ve 21 K’ya kayıt yapacak olan sporcularımıza, kitler dağıtılacak ve yarışı bitiren tüm sporculara ise madalya takdim edilecektir.

Atletizm Federasyonu hakemlerinin görev yapacağı, 10 K ve 21 K mesafelerinde, çip sistemi, race result decoder ve mat sistemleri ile anında canlı sonuç verilecektir.

Yarı maratondan elde edilecek gelir, belediyemiz hayvan barınağının 2. Etabının yapımı, sokak hayvanlarının bakım ve her türlü sağlık sorunlarına müdahale etmede kullanılacaktır.

Şimdiden yarı maratonumuza katılacak olan tüm sporcularımıza başarılar dileriz.

Yaş Kategorileri: (19-24)-(25-29)-(30-34)-(35-39)-(40-44)-(45-49)-(50-54)-(55-59)-(60 +)

Ödüller ( Genel Klasman) : Kadın Erkek

21 K 1.) 15.000 TL 1.) 15.000 TL

2.) 10.000 TL 2.) 10.000 TL

3.) 5.000 TL 3.) 5.000 TL

10 K 1.) 11.000 TL 1.) 11.000 TL

2.) 6.000 TL 2.) 6.000 TL

3.) 3.000 TL 3.) 3.000 TL

Toplam Para Ödülü: 100.000 TL